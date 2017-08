SORA – Niente aria condizionata in alcune stanze dell’Ospedale di Sora in provincia di Frosinone. In alcune stanze è stata registrata la temperatura record di 52 gradi. A quanto pare, l’aria condizionata, nell’ospedale laziale funzionerebbe solo all’interno del Pronto Soccorso, nella sala infermieri, negli uffici, in qualche corridoio, ma non nelle stanze.

Tra queste quelle del reparto di medicina generale sito al quarto piano della struttura dove è ricoverato il padre di una donna che ha denunciato l’insostenibile situazione. Scrive il sito locale Tg24info: