Spiaggia fascista di Chioggia, il vescovo Tessarollo: “Ma se ci andava anche il segretario del Pd?”

CHIOGGIA (VENEZIA) – “Una bufera per quattro cartelli goliardici. Ma se ci andava anche il segretario del PD?“: si riduce a questo, secondo il vescovo di Chioggia (Venezia), la tempesta mediatica che si è sollevata per la spiaggia Punta Canna di Gianni Scarpa ispirata ai tempi del fascismo.

In un’intervista concessa al settimanale diocesano Nuova Scintilla ripresa da La Nuova Venezia monsignor Adriano Tessarollo stigmatizza la proposta di legge per inasprire le sanzioni all’apologia di fascismo sul web firmata da Emanuele Fiano (Pd):

In un’altra intervista, pubblicata dal Messaggero e ripresa da Libero, il vescovo rincara la dose:

“È chiaro: una tiratina d’orecchie se la merita, ma sarà pressoché inutile. Qui a Chioggia, Gianni Scarpa lo conosciamo. Prima lavorava ogni weekend a Punta Canna, adesso va a finire che avrà gente per tutta la settimana. (…) Viviamo in un mondo di grande confusione – prosegue Tessarollo -, di cose che non funzionano; e discutono leggi come quella sull’apologia di fascismo… Come se non ci fosse altro da fare per i magistrati”.