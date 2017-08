SPOLETO – Tragico incidente a Spoleto. Marco Cecchini è morto lunedì mattina per un tremendo incidente stradale avvenuto tra il territorio comunale di Spoleto e quello di Castel Ritaldi. Il 21enne, che abitava in una frazione di Trevi, lavorava in un’azienda agricola dello spoletino.

Lunedì mattina all’alba, scrive Tuttoggi, Marco Cecchini stava proprio recandosi al lavoro, quando lungo la strada provinciale 460, tra la Bruna e Terzo La Pieve, è finito contro un albero con la sua Fiat Panda, con un impatto che non gli ha lasciato scampo.