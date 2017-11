Berlusconi divorzio, perché non deve più pagare assegno. Vale per lui, vale per tutti

Berlusconi non deve pagare più l'assegno di divorzio alla ex moglie. Perché era troppo alto? No, non è questo il perché. Perché ha avuto un buon avvocato che gli ha fatto vincere la causa? No, non è neanche questo il perché. Perché Berlusconi è Berlusconi e ha avuto un trattamento in qualche modo di favore? Neanche per sogno.