TRENTO – Stroncato da un infarto mentre stava lavorando. Stefano Ballardini, 56 anni e originario di Riva del Garda, è morto l’11 luglio a Peschiera ed era uno dei creatori insieme a Stefano Chelodi della Lake Garda Marathon. Il mondo dell’atletica del Garda era già in lutto per la scomparsa domenica 9 luglio di Franco Travaglia, presidente della Garda Sport Events, morto al termine di una grave malattia.

Il quotidiano Trentino scrive che Ballardini è stato colto da un malore mentre era a lavoro a Peschiera e per lui non c’è stato nulla da fare:

“Ci mancano le parole per esprimere quello che in questo momento si agita nei nostri cuori e nelle nostre menti – il ricordo degli amici della International Lake Garda Marathon – il pensiero va alla moglie ed ai 2 figli di cui Stefano era giustamente orgoglioso! Stefano, con Franco Codogni, fu colui che disegnò il primo tracciato della Maratona e che venne identificato come uno dei più belli al mondo. Senza retorica un sincerissimo saluto e che la pace ti accolga dopo le tante “corse” di questa vita”.