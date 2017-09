FIRENZE – Una delle due studentesse americane è riuscita anche a girare un breve video con il suo telefonino durante il presunto stupro di cui sono accusati i due agenti di Firenze. Pochi secondi, spiega il Quotidiano nazionale, girati nell’ingresso del palazzo di Borgo Santi Apostoli dove le due giovani vivevano con altre due connazionali e dove hanno denunciato di essere state aggredite.

Si vedono parte del corpo di un carabiniere, l’uniforme, la fondina della pistola. E soprattutto si sente un grido in inglese: “Bastard, bastard”. Sarebbe questo un ulteriore elemento utile all’accusa per incastrare i due accusati. Agli inquirenti, l’americana ha detto: “Se lo vedo, lo riconosco”. Questa la sua versione dei fatti: “Appena dentro, nel palazzo, ci sono saltati addosso. Io non ho urlato perché ho avuto paura delle armi”. Mentre lei, 21 anni, veniva aggredita sul ballatoio del terzo piano, l’amica 20enne sarebbe stata abusata nell’ascensore. La più giovane non era nemmeno in grado di reggersi in piedi, dopo la notte alcolica in discoteca.

Il 40enne carabiniere che ha deciso di parlare agli inquirenti ha invece fornito un’altra versione: niente stupro, ma “solo” sess0 consenziente: “Sono stato trascinato”.