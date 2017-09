FIRENZE – Il carabiniere accusato insieme a un collega di stupro ai danni di due studentesse americane a Firenze, avrebbe rivelato un nuovo dettaglio.

“Ci siamo lasciati bene”, ha spiegato l’agente, l’unico dei due a parlare con gli inquirenti. La 21enne americana gli avrebbe pure lasciato il numero di telefono.

Il carabiniere di 45 anni, sposato e padre di due figli, che sabato si è presentato spontaneamente in Procura per raccontare la sua versione dei fatti, avrebbe aggiunto questo dettaglio agli inquirenti, riporta il Giornale. Un particolare che dimostrerebbe – come sostiene il militare – che non c’è stato stupro ma che la studentessa americana era consenziente.