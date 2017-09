FIRENZE – Sono indagati per violenza s******e i due carabinieri denunciati da due studentesse americane a Firenze per una presunta violenza subita dalle giovani nella notte tra il 6 e il 7 settembre. Le ragazze giovedì mattina avevano sporto denuncia in Questura e raccontato di essere state violentate da due militari in servizio. I militari sono stati identificati e indagati. La procura ritiene che il racconto delle due giovani, ascoltate per tutta la notte, presentino elementi di fondatezza. Le studentesse sono state sentite fino a tarda notte, per chiarire alcuni punti e colmare alcune lacune presenti nel primo resoconto che avevano fornito a poche ore dal fatto.

Ci sarebbero anche testimoni che hanno visto le due ragazze salire sull’auto di servizio dei carabinieri, davanti alla discoteca, e il percorso fino davanti l’abitazione delle due giovani statunitensi, nel centro di Firenze, sarebbe confermato anche dalle immagini di alcune telecamere di sorveglianza. Le due studentesse, a Firenze da qualche mese per seguire i corsi in una Accademia per stranieri, hanno confermato la loro versione. Ascoltate separatamente, hanno confermato le loro accuse e fornito una versione non contraddittoria, al momento al vaglio degli investigatori, concorde con quella data in prima istanza. I due militari accusati non sarebbero ancora stati ascoltati. “Due carabinieri hanno abusato di noi”, era stata la denuncia fatta ieri mattina.

Come scrive Repubblica: