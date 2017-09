RIMINI – Due minorenni marocchini si sono consegnati ai Carabinieri di Pesaro per la vicenda del duplice stupro avvenuto una settimana fa a Rimini. I giovani stanno rendendo dichiarazioni su cui gli investigatori hanno avviato le verifiche.

I due ragazzi si sono presentati in una caserma vicino Pesaro, a Montecchio, e stanno per essere trasferiti in procura a Rimini dove il magistrato dovrebbe ascoltarli a breve. A quanto si è appreso i due avrebbero deciso di consegnarsi spontaneamente dopo la diffusione delle immagini di video sorveglianza che li incastrano e a causa della pressione esercitata in questi giorni dalla polizia di Rimini.

I due 17enni marocchini si sono presentati come due del branco che nella notte tra il 25 e il 26 agosto ha brutalizzato a Miramare una turista polacca, picchiato l’amico, e violentato una trans peruviana.”Siamo stati noi”, avrebbero detto i due ragazzi. Le loro ore gli erano parse contate dopo che le vittime della violenza guardando i fermi immagine li hanno riconosciuti.

Ieri, un nuovo sopralluogo è stato fatto dalla polizia scientifica, a richiesta della Procura, nel punto dell’aggressione alla squillo transessuale. L’obiettivo è ritrovare un frammento della bottiglia usata dai quattro stranieri per minacciare la peruviana. Un frammento di quella bottiglia è stato repertato dalla polizia e ora si attendono i risultati scientifici per l’esame delle impronte digitali.

Intanto si moltiplicano le segnalazioni ai centralini da parte di persone che dicono di aver visto i quattro aggirarsi tra Miramare e Riccione nei giorni precedenti e successivi alle aggressioni dei due turisti polacchi in spiaggia e della p********a nei pressi della Statale. Alcune provengono da persone degli ambienti in cui i quattro possono essersi mossi, pusher, kebabari e addetti alla sicurezza.