RIMINI – In poche ore, cioè da quando è stata resa nota l’identità del presunto capo della banda di stupratori di Miramare di Rimini, si è scatenato un vero e proprio linciaggio sui social contro Guerlin Butungu.

Il profilo Facebook del ventenne congolese, fermato nella notte mentre cercava la fuga in treno alla stazione di Pesaro, è stato letteralmente preso d’assalto da decine di messaggi di insulti.

Tra i commenti ad un post pubblico del 17 luglio in cui il giovane piange in francese un suo amico recentemente scomparso, sono tanti quelli che augurano a lui la morte e che fanno riferimento alla necessità della pena capitale, con diverse offese razziste.

Uno dei post più recenti di Butungu è del 3 luglio, giorno del suo compleanno, quando il giovane ringraziava Dio per averlo protetto sin qui.

Butungu, l’ultimo dei quattro componenti del braco che ha brutalizzato e violentato prima la coppia polacca al bagno 130 di Rimini e poi la trans peruviana sulla statale è incensurato. E’ l’unico maggiorenne del gruppo, considerato il capo, colui che si imponeva sugli altri anche durante lo stupro “faccio io”. Butungu era arrivato in Italia nel 2015 come rifugiato, risiedeva a Vallefoglia nel pesarese e aveva confessato agli altri di voler scappare in Francia doveva aveva una “tana” in cui nascondersi.