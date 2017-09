FIRENZE – “Era d’accordo e non sembrava affatto ubriaca”. Così l’appuntato scelto Marco Camuffo, 43 anni, accusato insieme al collega di pattuglia dello stupro di due studentesse americane a Firenze, si è giustificato dinanzi agli investigatori. Peccato però che il test alcolemico effettuato in ospedale all’alba di giovedì scorso, due ore dopo la presunta aggressione, dica tutt’altro. I livelli di alcol nel sangue delle ragazze erano altissimi e una delle due era stordita anche dall’hashish. Circostanze che pongono le due studentesse in una condizione di assoluta difficoltà e incapacità di potersi difendere o di acconsentire a qualsivoglia rapporto intimo. La violenza se$uale si consuma, spiega l’art. 609 bis del codice penale, “anche abusando delle condizioni di inferiorità psichica o fisica al momento del fatto”.

Non solo, la procura ha disposto a breve anche un altro test per la proiezione retroattiva che servirà a misurare la percentuale alcolica al momento della violenza. Grazie a delle tabelle scientifiche, si spiega in ambienti della procura, si procederà a determinare l’esatto tasso di alcol nel sangue delle studentesse tre ore prima del loro arrivo in ospedale, ossia quando sarebbe avvenuta la violenza, per stabilire quanto non fossero, almeno da questo punto di vista, in grado di difendersi. L’incarico è affidato all’istituto di genetica forense dell’ospedale Careggi. Tra gli altri esami disposti dall’aggiunto Rodrigo Merlo e la pm Ornella Galeotti, ci sono poi quelli tossicologici e sulle tracce biologiche trovate sugli abiti delle studentesse e nei luoghi del presunto stupro, ascensore e pianerottolo, ai fini di un confronto del Dna.

Come previsto dalla procedura del codice rosa riservata alle vittime di violenza, i campioni prelevati alle ragazze sono stati inviati al laboratorio di tossicologia della Asl in regime di catena di custodia e prelevati in due aliquote, una delle quali verrà congelata e conservata per un anno o fino alla fine dell’eventuale procedimento giudiziario. Non sarà possibile effettuare invece test sulle divise dei carabinieri perché non sono state sequestrate. Controlli anche sui tabulati telefonici degli indagati.

Al vaglio c’è anche un mini-video di circa un secondo, girato col telefonino da una delle studentesse Usa, in una situazione di confusione e probabilmente ancora all’interno del locale dove sono intervenuti i carabinieri su richiesta del titolare, che tuttavia difficilmente potrà essere utile alle indagini perché la persona che si vede, sebbene in divisa da carabiniere, non è identificabile.

Sarà ascoltato intanto molto presto, questione di ore, il più giovane dei due carabinieri accusato dello stupro. Il militare di 28 anni ammetterà o no di aver abusato della diciannovenne americana? L’altra notte i due carabinieri sono usciti insieme in pattuglia per la prima volta, eppure hanno dimostrato una disinvoltura e una cinica complicità che può suscitare qualche sospetto. Il sospetto di precedenti però è escluso categoricamente dal procuratore Creazzo che precisa: “L’Arma in questa storia è parte lesa e sta ampiamente collaborando con la polizia titolare delle indagini”.

Nella vicenda è intervenuta infine anche la procura militare di Roma, dove entrambi gli accusati verranno sentiti la prossima settimana per rispondere alle accuse di violata consegna e peculato militare.