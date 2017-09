ROMA – “I miei figli faranno due o tre anni di carcere poi usciranno puliti, si potranno fare una famiglia e vivere tranquilli”. A parlare è il 51enne Mohamed, a Matrix, padre dei due fratelli minorenni marocchini finiti in carcere per lo stupro di Rimini.

“Mi spiace per quella ragazza, ma i miei figli hanno imparato la lezione, non avranno più brutte amicizie e si comporteranno bene” ha aggiunto poi.

Intanto, come riporta il Giorno, dal quadro delle indagini emergono nuovi retroscena sulla vicenda. Il branco ha iniziato la sua notte folle bevendo nella zona del porto di Rimini. Poi l’incontro con due turisti bolognesi. Scatta la rapina. Poi i quattro vanno verso la spiaggia e lì incontrano una coppia di polacchi. Prima la domanda “Where are you from?”, poi la violenza. L’uomo viene immobilizzato mentre per la donna comincia un’ora di stupri. Solo dopo 60 minuti il branco si allontana e decide che la serata non può finire così. Alle 3,57 sulla statale si consuma un altro stupro, vittima questa volta una trans peruviana che viene stuprata e derubata.