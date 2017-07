Su Facebook le foto tra vip e movida insospettiscono la Finanza: arrestato

MODENA – Viveva al di sopra delle proprie possibilità, frequentava la movida milanese accompagnato da donne dello spettacolo e postava le foto su Facebook. Ma quell’ostentazione ha insospettito la Guardia di Finanza, che ha fatto degli accertamenti e, alla fine, lo ha arrestato.

In manette è finito un uomo di 55 anni di Reggio Emilia, che avrebbe fatto parte, secondo l’accusa, di una associazione per delinquere che acquisiva realtà imprenditoriali decotte per distrarne il patrimonio a danno dei creditori.

I finanzieri di Modena hanno eseguito dodici misure cautelari nei confronti del cinquantenne emiliano, finito in carcere, e dei suoi più stretti collaboratori, tra cui un settantenne di Casalecchio di Reno (Bologna), un cinquantenne di Nonantola (Modena) e un uomo di 75 anni di Casina (Reggio Emilia), tutti posti agli arresti domiciliari con il divieto temporaneo di assumere cariche societarie.

La Guardia di Finanza ha anche eseguito quindici perquisizioni in diverse province del nord Italia. Il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del tribunale, su richiesta del procuratore Lucia Musti e del sostituto dal Marco Imperato, è scattato dopo un’indagine durata un anno, che vede indagati a vario titolo tredici persone.