SULMONA (L’AQUILA) – Va a fuoco il pullman con il pubblico di C’è posta per te. Nessun ferito, per fortuna, solo molta paura. Ma salta la partecipazione al programma Mediaset condotto da Maria De Filippi.

L’incendio è avvenuto domenica 27 agosto sull’autostrada A25, all’altezza di Sulmona (L’Aquila). Le fiamme sono partite dal motore e si sono estese a tutto il pullman poco dopo il casello di Pratola Peligna.

La comitiva di partecipanti a C’è posta per te era partita da Pescara e avrebbe dovuto raggiungere Cinecittà, a Roma, alle 15:30 di domenica, ma l’incendio ha fatto sì che tutti i passeggeri siano stati riportati a casa con un pullman sostitutivo.

Scrive Patrizio Iavarone sul Gazzettino:

Il nuovo fronte degli incendi, nella zona opposta della Valle a Peligna rispetto al Morrone, ma anche l’incidente di Cocullo, hanno dirottato una parte consistente dei soccorsi da Sulmona e Pacentro, dove le fiamme, dopo rispettivamente otto e nove giorni dagli inizi dei roghi, non sono state ancora domate. Il fronte più preoccupante a Prezza è quello di contrada San Giovanni che ha interessato anche una parte del Comune di Raiano: entrambi i sindaci si sono uniti alle centinaia di volontari, provenienti anche da Sulmona e da Goriano, per arginare da terra le fiamme.

Per tutta la notte il fronte dell’incendio è stato presidiato dalla protezione civile ed oggi in Valle Peligna torneranno elicotteri e aerei per cercare di allentare la morsa infernale nella quale è stato stretto il territorio.