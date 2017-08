NIZZA MONFERRATO (ASTI) – A Nizza Monferrato, all’istituto Nostra Signora delle Grazie, una suore diventa detective per cercare le prove di santità di religiose e laici negli archivi piemontesi. La suora, racconta Riccardo Coletti su La Stampa, si chiama Paola Cuccioli, ha 49 anni ed è figlia di Maria Ausiliatrice e custode dell’archivio storico del suo ordine.

In tutto questo materiale suor Paola cerca le prove della santità di religiose e laici. Come Antonietta Böhm, consorella tedesca:

“Partì come missionaria nel ’34 – ricorda suor Paola -, prima però era stata qui a Nizza per essere formata. In Sud America, più precisamente in Messico, è stata insignita del titolo di Serva di Dio e io, passando in rassegna le cassette audio dell’archivio, ho trovato una testimonianza della sua santità”. La voce registrata è quella della madre generale Marinella Castagno, “che racconta alla novizie di Nizza le opere di questa nostra consorella riportando testimonianze di guarigioni miracolose. In un passaggio parla anche di una grazia che ha salvato un morente”.