Taranto, rumeno tenta di violentare una giovane mamma con il figlio neonato in braccio

TARANTO – Tenta di violentare una giovane connazionale che rientra a casa con il figlioletto neonato in braccio, ma viene fermato grazie all’intervento della madre di lei, che lo blocca e chiama la polizia. L’uomo, un cittadino rumeno di 39 anni con precedenti penali, è stato così arrestato con l’accusa di tentata violenza s******e, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione dagli arresti domiciliari, riferisce il Messaggero.

E’ accaduto a Taranto. Provvidenziale è stato l’intervento della madre della ragazza che, di ritorno dal lavoro, percorreva la stessa strada della figlia.

Appena ha visto quel che stava accadendo è intervenuta, facendo desistere l’uomo, che è stato poi arrestato dalla polizia. Gli agenti hanno recuperato il cellulare dell’aggressore, perso durante la colluttazione con la vittima, e grazie a questo sono riusciti a risalire alla sua identità e al suo domicilio.

Dagli accertamenti l’uomo è risultato sottoposto agli arresti domiciliari, ma in casa non c’era. Poco dopo è stato rintracciato in una via vicina, ubriaco. Quando ha visto arrivare gli agenti verso di lui, l’uomo si è scagliato con violenza contro di loro, cercando di colpirli con pugni e calci ma, dopo non poche difficoltà, è stato bloccato e arrestato.