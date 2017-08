TARCENTO (UDINE) – Mentre fuori infuriava il maltempo, con un nubifragio che ha fatto danni ingenti in tutta la regione, all’interno della concessionaria di auto i ladri rubavano gli pneumatici, i fanali e altre parti di ricambio e danneggiavano le macchine, facendo danni per oltre 200mila euro.

E’ accaduto a Tarcento, in provincia di Udine, una zona colpita dal brutto tempo di questi ultimi giorni. Proprio durante il fortissimo temporale di giovedì 10 agosto i vandali sono entrati nella concessionaria Pronto Auto di Collalto di Tarcento e hanno devastato diverse macchine, scrive Paola Treppo sul Gazzettino:

I ladri sono penetrati nella zona restrostante e hanno rubato pneumatici, fanali, blocco del volante, sedili di auto nuove con danni per almeno 40mila euro. Hanno agito probabilmente su commissione perché sono stati presi di mira solo alcuni modelli. Il furto è stato messo a segno nonostante il maltempo, la presenza in sede degli addetti e del responsabile e della vigilanza privata. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Cividale. Gravissimi i danni gravi per il tetto divelto, per le centraline in tilt, per alcune auto passeggiate all’esterno. Si parla al momento di circa 200mila euro, compreso il fermo azienda.