TARVISIO (UDINE) – Minaccia la cassiera con una pistola e fugge con duemila euro. Rapina a mano armata al supermercato Eurospar di Tarvisio Basso (Udine).

Intorno alle 19:30, quando ormai era orario di chiusura, un uomo con il volto scoperto e in testa un cappellino, ha sequestrato la cassiera e con una pistola l’ha minacciata in tedesco per farsi aprire la cassaforte in cui erano conservate le monte di scorta. Poi, con il bottino di circa 2.500 euro, si è dato alla fuga, forse in Austria.

