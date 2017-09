LECCE – Cercava una ragazza che aveva conosciuto qualche giorno prima, ma non l’ha trovata e così si è introdotto nel bungalow di un’altra turista del villaggio e l’ha aggredita. Una ragazza di 19 anni ha denunciato lo stupro da parte di un uomo di 27 anni mentre si trovavano in vacanza a Taviano, in un villaggio nel Salento. La giovane dopo l’abuso è riuscita a scappare e chiedere l’aiuto degli amici, che hanno bloccato l’aggressore e solo l’intervento dei carabinieri ha evitato che sfogassero su di lui la loro rabbia. La giovane, 19 anni e originaria di Anzio, lo ha denunciato e l’uomo, originario di Latina, è stato arrestato e portato in carcere.

L’episodio è avvenuto la sera del 29 agosto e il gruppo di amici aveva passato la serata in discoteca a Gallipoli. Poi sono tornati nel villaggio turistico e l’uomo si è recato al bungalow dove alloggiava la vittima intorno alle prime ore del 30 agosto, pensando di trovare una ragazza con cui aveva intrattenuto una relazione nei giorni precedenti. In stanca invece c’era la giovane di 19 anni, che ha rifiutato l’approccio del ragazzo ed è stata aggredita. La ragazza è però riuscita a chiedere aiuto agli amici e l’aggressore ha rischiato il linciaggio, scrive Chiara Spagnolo su Repubblica: