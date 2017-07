ANCONA – Un bimbo di due anni che vive nelle Marche è rimasto schiacciato dal televisore di casa che gli è caduto addosso.

Subito soccorso, è stato portato in eliambulanza al Salesi di Ancona: le sue condizioni sono state subito giudicate gravi.

Non si conosce la dinamica esatta dell’incidente: probabilmente il piccolo ha tirato verso di sé la tv che gli è caduta addosso ed è rimasto gravemente infortunato per via del peso e della piccola statura del suo corpo.