Terenzio Russo, maresciallo Finanza morto in un incidente stradale sull’Appia

TEANO (CASERTA) – Tragedia sull’Appia nel tardo pomeriggio di mercoledì tra Teano e Sessa Aurunca. A seguito di uno schianto frontale tra due auto, sulla cui dinamica sono in corso le indagini, è morto un maresciallo della Guardia di Finanza in servizio alla Compagnia di Marcianise. Si tratta di Terenzio Russo, 41 anni, originario della frazione San Marco di Teano.

Come scrive Il Mattino,

Russo era molto noto e stimato, non soltanto nella zona d’origine ma in tutto il territorio sidicino, per la sua grande passione per le moto di media e grossa cilindrata e per i suoi successi professionali che stava ottenendo come ispettore con funzioni di polizia giudiziaria nelle Fiamme gialle, ma anche e soprattutto per l’amore che dimostrava per la sua famiglia. Ecco perché ad accomunare, oltre al dolore, quanti lo conoscevano nelle comunità di Teano e San Marco, sono soprattutto i ricordi e i giudizi: “Terenzio era un esempio per le persone della sua generazione”. Era diventato papà da 15 giorni.