Terracina, pensionato eroe annega in mare dopo aver salvato nipotino e altri due bimbi in difficoltà

TERRACINA – Un pensionato si tuffa in mare per salvare tre bambini, tra cui il nipotino, e poi muore annegato. Tutto è successo a Terracina, in provincia di Latina, intorno alle 17 alla foce del fiume Sisto. Il pensionato-eroe si è tuffato con altre due persone quando, col mare mosso, ha notato il nipotino e altri due bambini in difficoltà in mare.

L’intervento dei tre soccorritori è stato provvidenziale per i bambini. I tre adulti, però, si sono trovati a loro volta in difficoltà a causa delle condizioni del mare. Per il 73enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Una donna che si è tuffata assieme a lui, ricoverata in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, è invece stata soccorsa in gravissime condizioni per sindrome da annegamento. La terza persona, ricoverata a Terracina, è fuori pericolo.