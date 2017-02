Terremoti INGV, lista in tempo reale: le scosse di oggi, 9 febbraio 2017

ROMA – Ancora scosse in centro Italia. Vediamo le scosse registrate oggi, 9 febbraio 2017, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella lista terremoti aggiornata in tempo reale. Per poter consultare la lista, cliccare qui.

La sequenza sismica del centro Italia sta interessando principalmente le aree fra aquilano, maceratese, ascolano, reatino e perugino, e in particolare i comuni di Norcia, Castel Sant’Angelo sul Nera, Ussita, Visso, Camerino, Pescara del Tronto, Monte Cavallo, Accumoli, Preci, Pieve Torina, Fiastra, Fiordimonte, Amatrice, Castelluccio di Norcia, Pievebovigliana, Montemonaco, Arquata del Tronto, Cascia, Cagnano Amiterno, Montereale, Barete, Pizzoli e Cittareale.