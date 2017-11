ROMA – Quanti terremoti ci sono stati nel 2017 in Italia? Per essere precisi, la domanda sarebbe: quanti terremoti di magnitudo superiore a 2 nella scala Richter ci sono stati in Italia dall’inizio dell’anno? L’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ne ha contati 4410. Una media di oltre 10 al giorno. Di questi, quelli realmente percepiti dalla popolazione (indicativamente dal grado 4 in su di magnitudo) sono stati 25. L’ultimo caso, in ordine temporale, è stato quello registrato in provincia di Parma domenica 19 novembre. Un sisma che è stato avvertito, per capirci, fino alla Liguria ed era di magnitudo 4.4.

Si tratta nella maggior parte dei casi di scosse quasi impercettibili, ma che danno l’idea di quanto il sottosuolo italiano sia turbolento e perennemente in attività. La lista dei terremoti in tempo reale dell’Ingv è una delle pagine internet più seguite in Italia, e ci sarà un motivo.

Paolo Magliocco scrive su la Stampa: