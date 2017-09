L’AQUILA – Una scossa di magnitudo 3,3 è stata registrata dalla rete dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) alle 20,54 della sera di lunedì 4 settembre a 14 chilometri di profondità nella provincia de L’Aquila, al confine con il Lazio. I comuni più vicini, a 4 km Campotosto e Capitignano; a 7 km Montereale e, a 10 km Amatrice, in provincia di Rieti.

Luigi Cannavicci, sindaco di Campotosto (L’Aquila), il comune epicentro delle scosse, ha dichiarato:

“‘Ci sono state tre scosse ravvicinate, una di 3,3, le altre sotto i 3, che ci hanno impaurito molto. Ma non ci sono stati danni”.

Il primo cittadino riferisce di aver fatto un giro per il paese e di essere ”rientrato a casa visto che non c’è molta gente per strada”. Questo perché ”nella stragrande maggioranza dei casi i miei concittadini vivono nei moduli abitativi provvisori antisismici – spiega ancora il sindaco – quei pochi, come il sottoscritto, che vivono in case in muratura, sono più preoccupati. Sicuramente, non sarà una notte tranquilla”.