ROMA – Terremoto centro-Italia: libri scolastici gratis in 140 Comuni. Amatrice, Accumoli… Libri scolastici gratuiti, a settembre, quando suonerà la prima campanella del nuovo anno scolastico, per gli studenti delle zone colpite dal terremoto. Sono in tutto 140 i Comuni coinvolti. Lo prevede la convenzione siglata tra il ministero dell’Istruzione e l’Associazione italiana editori (Aie). Una circolare sarà sarà inviata nei prossimi giorni alle scuole con le modalità e le scadenze per accedere all’agevolazione.

La distribuzione gratuita dei testi varrà per i prossimi due anni scolastici, il 2017-2018 e il 2018-2019. Il nuovo accordo amplia quello siglato nell’autunno dello scorso anno per fornire libri ai ragazzi di Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto e Acquasanta Terme. Ora l’iniziativa riguarda tutti gli alunni delle aree colpite da eventi sismici. “Quello preso dall’Associazione Italiana Editori è un impegno importante. Ringrazio il Presidente del Gruppo Educativo Aie Giorgio Palumbo, per la sensibilità mostrata e per aver voluto dare continuità – sottolinea la ministra Fedeli – a un intervento che mette al centro le studentesse e gli studenti”.

Questa iniziativa “si inserisce – prosegue la ministra – nel solco delle azioni che si stanno mettendo in campo per riportare alla normalità territori duramente colpiti. Non sono iniziative scontate, ma il segno tangibile che unendo le forze si possono offrire soluzioni concrete e durature nel tempo”. “La nostra disponibilità non è solo un gesto di generosità, ma conferma una strutturata collaborazione con il Miur a sostegno del sistema dell’istruzione.

Con questa donazione – commenta Palumbo – abbiamo voluto fare la nostra parte per consentire alle famiglie di non doversi preoccupare della dotazione libraria di cui le ragazze e i ragazzi avranno bisogno al rientro a scuola. Riteniamo fondamentale assicurare, in sinergia con le istituzioni, il diritto allo studio e un’opportunità alle studentesse e agli studenti che hanno vissuto molti disagi e che, nonostante tutto, hanno deciso di rimanere in quei luoghi con le loro famiglie con tutto quello che questa decisione comporta”.

Gli istituti scolastici delle aree interessate avranno tempo fino al 15 luglio per trasmettere l’elenco degli studenti a cui assegnare i testi e l’elenco dei libri adottati per il nuovo anno scolastico. L’accordo Miur-Aie rientra tra le iniziative a favore del piano nazionale di interventi #RipartiamoDallaScuola lanciato dal Miur dopo il sisma.