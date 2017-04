Francia, anche cavoli nostri. Ed eccoci qui a tifare…Macron, o Le Pen o Melenchon

Francia, francesi che votano domenica per il loro presidente. Francesi che chissà cosa votano, anzi chissà chi votano in questo primo turno, in queste “semifinali” dove di quattro candidati ne resteranno due per la finale, il ballottaggio tra due settimane. Francesi che forse si incazzano come nell’antico motivetto in cui il protagonista era Bartali. O forse si spauriscono. O forse si tengono saldi.