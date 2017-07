Terremoto Gargano, crolla solaio in palazzina lesionata a Carpino: 3 feriti

FOGGIA – Paura a Carpino, sul Gargano, dove lunedì 10 luglio si è verificata stata una scossa di terremoto di magnitudo 3.4. Il solaio di un appartamento lesionato dal sisma è crollato: tre persone sono rimaste ferite: si tratta di due uomini di 82 e 69 anni e di una donna di 62.

I tre sono precipitati giù per circa tre metri in seguito al cedimento del solaio del primo piano. L’incidente è avvenuto in una vecchia palazzina di tre piani in Corso Garibaldi.

Il 69enne, proprietario dell’appartamento, è in prognosi riservata. Ferite guardibili in 25 giorni invece per l’anziano. Lievi traumi anche per la donna.

