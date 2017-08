ROMA – Una dura accusa quella del direttore del Tg di La7 Enrico Mentana. Il giornalista si è scagliato infatti contro le varie teorie del complotto emerse sui social network subito dopo le prime notizie del terremoto che ha colpito Ischia. Lo ha fatto tramite un post su Facebook:

Due ore e mezzo dopo il terremoto di Ischia, mentre si contano i morti i dispersi e i feriti, mentre si scava tra le macerie alla luce delle fotoelettriche, mentre si attiva la macchina sanitaria nell’isola e sulla terraferma, il tribunale speciale del web sta già emettendo le prime sentenze di condanna, e gli avvelenatori di pozzi sono già all’opera. Avvoltoi da tastiera, e recidivi. Non dimentico quella notte d’agosto di un anno fa, la gente che chiedeva aiuto e loro che sfornavano la falsa storia della magnitudo abbassata ad arte per non stanziare contributi alle popolazioni colpite dal sisma.