NAPOLI – Dopo il terremoto che ha colpito Ischia, e purtroppo non poteva essere altrimenti conoscendo il mondo dei social, si sono moltiplicati i commenti razzisti su Facebook contro Napoli .

“Speravamo nel Vesuvio…ma va bene anche il terremoto” si legge su Facebook. “Chiedo a tutti di segnalarci post offensivi e razzisti riguardanti il dramma anche personale che alcuni nostri concittadini stanno patendo in queste ore. L’amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino – ha intenzione di denunciare penalmente questi scellerati che si accaniscono in maniera razzista, gioendo delle disgrazie altrui. Voglio ricordare che l’isola d’Ischia in particolare forni importanti aiuti anche in danaro, alle vittime del terremoto del Friuli, garantendo per lunghi periodi a Ischia anche ospitalità e lavoro a decine di sfollati. Cosa questa che ci ha fatto conquistare la gratitudine di tanti. Noi non siamo come questi razzisti, vergogna di tutti gli italiani e dell’umanità in generale”.