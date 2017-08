ISCHIA – Il terremoto di Ischia, dice la sismologa Lucia Margheriti, “non è legato al movimento del magma tipico di un’eruzione vulcanica e per questo motivo non può essere considerato un terremoto vulcanico in senso stretto, ma è anche un terremoto che si distingue da quelli tettonici perché risente delle caratteristiche dell’area vulcanica che l’ha generato, ricca di processi idrotermali importanti”.

“Quello avvenuto il 21 agosto a Ischia è stato un terremoto poco profondo e avvenuto in un’area vulcanica, ma non legato a un’eruzione in corso: per questo motivo – ha spiegato la sismologa – non può essere definito un terremoto di tipo vulcanico”.