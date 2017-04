Terremoto Italia Centrale: scosse nella notte, la più forte a Ussita

MACERATA – Non c’è pace per le zone terremotate del centro Italia: altre scosse di terremoto nella notte nell’Italia centrale nelle province di Macerata e Ascoli Piceno. In provincia di Rieti ce ne sono state inferiori a 2.0. La scossa di maggiore intensità, tra le 24 e le 8.30 del 17 aprile, è stata registrata dall’Ingv alle 8.10 con epicentro a Ussita, nel Maceratese, di magnitudo 2.2. Con epicentro nel Reatino, tra le 24 e le 8.30, scosse di magnitudo inferiore a 2.0.

La sequenza sismica del centro Italia sta interessando principalmente le aree fra aquilano, maceratese, ascolano, reatino e perugino, e in particolare i comuni di Norcia, Castel Sant’Angelo sul Nera, Ussita, Visso, Camerino, Pescara del Tronto, Monte Cavallo, Accumoli, Preci, Pieve Torina, Sellano, Acquasanta Terme, Fiastra, Fiordimonte, Amatrice, Castelluccio di Norcia, Pievebovigliana, Montemonaco, Arquata del Tronto, Cascia, Cagnano Amiterno, Montereale, Barete, Pizzoli e Cittareale.