MACERATA – Una scossa di terremoto è stata avvertita chiaramente dalla popolazione in provincia di Macerata, quasi al confine con l’Umbria alle 21.21 di domenica sera. Il sisma, a profondità di soli 6 chilometri, è stato di magnitudo 3.3. Le città più vicine all’epicentro sono Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Visso. La scossa è stata avvertita anche a Norcia. Per il momento non sono segnalati danni a persone o cose.