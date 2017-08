NORCIA (PERUGIA) – Palazzo Seneca di Norcia è stato proclamato hotel dell’anno 2017 da Virtuoso Travel, il network mondiale più importante per professionisti del turismo di lusso.

La cerimonia di consegna del premio si è svolta la notte del 16 agosto a Las Vegas. A ritirarlo da Norcia erano arrivati i fratelli Federico e Vincenzo Bianconi, proprietari dell’hotel, il primo a riaprire nel centro storico della città dopo il terremoto devastante dell’anno scorso.

“E’ un premio che ci emoziona, ci fa piangere e ci dà una carica incredibile”, hanno raccontato i fratelli Bianconi. “E’ un riconoscimento per l’amore che abbiamo per la nostra terra, per il desiderio di migliorarsi sempre e di coinvolgere gli altri in un percorso che non sia solo nostro ma di comunità. Il nostro fine è ospitare facendo conoscere chi siamo e i nostri valori”, sottolineano.

La struttura, che risale al sedicesimo secolo, negli anni scorsi era stata oggetto di un profondo adeguamento sismico. Proprio questo ha consentito all’hotel di resistere alle scosse che hanno invece distrutto gran parte della cittadina.