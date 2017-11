PARMA – Un terremoto di magnitudo 4.4 è stato registrato alle 13.37 di domenica con epicentro nella zona di Fornovo di Taro, in provincia di Parma. E’ quanto si legge sul sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Al momento non ci sono segnalazioni di danni ma la scossa è stata avvertita in tutto il Nord Italia, da genova fino a Torino e Milano.

La scossa di terremoto è stata avvertita nettamente in tutta la provincia di Parma, con molti cittadini che sono scesi in strada. Molte le telefonate ricevute dai Vigili del Fuoco, ma non ci sono interventi in atto. Buona parte della popolazione ha avvertito anche una scossa precedente di magnitudo 3.3 delle 13.10 registrata con epicentro a Varano de’ Melegari sempre nel Parmense.

Decine le testimonianze sui social network: “Salsomaggiore sentito forte, durata alcuni secondi”, scrive un utente. “Scossa avvertita chiaramente a Genova”, scrive un altro, e sempre da Genova qualcuno prova a ipotizzare un “moto ondulatorio”.