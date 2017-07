Terremoto, sciame sismico in Irpinia: 6 scosse in 4 ore tra Mirabella Eclano e Ariano Irpino

BENEVENTO – Sciame sismico in Irpinia: sei lievi scosse di terremoto sono state registrate in sole quattro ore nella zona tra Mirabella Eclano e Ariano Irpino. La terra ha tremato una prima volta alle 11:35, con magnitudo 1.5 della scala Richeter, epicentro a Mirabella Eclano e ad una profondità di circa 8 chilometri; quindi c’è stata una seconda scossa un minuto dopo con le stesse caratteristiche.

Poi, alle 14:03, c’è stata una terza scossa di magnitudo 1.7 e un minuto dopo un’altra di magnitudo 1.5. La più forte è stata registrata alle 14:52, con magnitudo 2.3 e l’ultima alle 15:36, con magnitudo 1.3.

Solo quella delle 14:52 è stata avvertita dalla popolazione, soprattutto ai piani alti. Ad Ariano Irpino molti degli abitanti degli edifici popolari di Piano di Zona sono scesi in strada. Non si segnalano danni alle cose o alle persone. Non ci sono state neanche chiamate ai Vigili del Fuoco o ai centri di Protezione Civile.

I Comuni interessati sono quelli di Mirabella Eclano, Bonito, Grottaminarda, Fontanarosa, Melito Irpino, Venticano, Sant’Angelo all’Esca, Taurasi, Apice, Torre Le Nocelle, Luogosano, Pietradefusi, Gesualdo, Montemiletto, Lapio, Calvi, Frigento, Paternopoli, Sturno, San Nazzaro, San Giorgio del Sannio, Montefusco, Sant’Arcangelo Trimonte, San Mango sul Calore, Ariano Irpino, Santa Paolina, San Martino Sannita, Villamaina, San Nicola Manfredi, Paduli, Montecalvo Irpino, Montefalcione, Pratola Serra, Villanova del Battista, Castelvetere sul Calore, Torrioni, Tufo, Castelfranci, Prata di Principato Ultra, Sant’Angelo a Cupolo, Chiusano di San Domenico, Montemarano, Castel Baronia, Petruro Irpino, Buonalbergo, Chianche, Candida, San Nicola Baronia, Torella dei Lombardi, San Sossio Baronia, Parolise, Manocalzati, San Potito Ultra, Casalbore, Carife, Salza Irpina, Pietrelcina, Benevento, Zungoli, Sorbo Serpico, Montefredane, Altavilla Irpina, Ceppaloni, Rocca San Felice.