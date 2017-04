ROMA – Scosse di terremoto nella notte in Italia centrale nelle province di Ascoli Piceno e L’Aquila. Le scossa di maggiore intensità, tra le 24 e le 7:30 di oggi 18 aprile, sono state registrate dall’Ingv all’1.09 con epicentro a Campotosto, e a Villavallelonga, sempre in provincia de L’Aquila, di magnitudo 2.6. Con epicentro nel Reatino, tra le 24 e le 7.30, scosse di magnitudo inferiore a 2.0.

Vediamo ora il riepilogo degli eventi principali registrati ieri in Italia: alle ore 20:21, sisma M 2.2 nel distretto costa veneta meridionale (Rovigo). Epicentro in mare, a 19 km da Porto Rolle, in provincia di Rovigo. Ipocentro a 33 chilometri. Evento localizzato 44 km a sud est di Venezia, 57 km ad est di Rovigo. Alle ore 14:52, scossa M 2.4 costa siciliana centro-settentrionale (Palermo). Epicentro in mare, a 10 km da Isola delle Femmine, in provincia di Palermo. Ipocentro a 3 km di profondità.