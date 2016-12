Terremoto Sicilia, due lievi scosse tra Catania e Messina

Pubblicato il 22 dicembre 2016 07:40 | Ultimo aggiornamento: 22 dicembre 2016 07:40

ROMA – Due lievi scosse di terremoto sono state registrate poco dopo la mezzanotte nel nordest della Sicilia.

Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), la terra ha tremato a 00:04 con magnitudo 2.3 ed epicentro vicino Ragalna in provincia di Catania e a 00:05 con magnitudo 2.5 vicino San Teodoro in provincia di Messina. Non si segnalano danni.