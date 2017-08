ISCHIA – Aveva detto tutto tranquillo, o meglio, “sismicità sull’isola di Ischia estremamente rara”. Parole andate in onda su RaiUno venti giorni fa, durante la trasmissione Quark di Alberto Angela, ma che la diretta interessata ha spiegato essere stata registrata lo scorso aprile. Che siano 20 giorni fa o 4 mesi fa, è scoppiata la polemica per le parole, forse un po’ incaute, di Francesca Bianco, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, ovvero la responsabile al più alto livello del monitoraggio sismico in quella zona. Parole che lette dopo il terremoto con due morti di due giorni fa proprio ad Ischia, fanno pensare a quanto sia inutile una previsione sismica. Ma la frase di Francesca Bianco, per quanto possa risultare incauta se letta oggi, non è stata detta a caso. Negli ultimi tempi infatti l’Osservatorio vesuviano si è fatto coinvolgere in un progetto per la costruzione di una centrale geotermica ad Ischia, un’iniziativa molto contestata a livello locale e da una parte della comunità scientifica nazionale che considera l’idea estremamente pericolosa perché inserita in un contesto ad alta rischiosità vulcanica e sismologica.

Come ricorda Il Fatto Quotidiano, ad Ischia ci sono stati almeno 12 sismi censiti dalla letteratura scientifica, il primo nel 1228, per arrivare a quello più grave in assoluto di Casamicciola del 28 luglio di 133 anni fa, 2.313 morti, per finire al sisma più recente del 2008 e alle scosse di settembre 2016. Tanti e letali, ma eccezionali e spalmati in 800 anni.

Sentita di nuovo dal fattoquotidiano.it, la professoressa Bianco nega però di aver sottostimato in televisione il rischio di terremoti nell’isola campana e dice di essersi attenuta soltanto alla descrizione dei dati in suo possesso. “L’intervista a Quark – spiega – è stata registrata ad aprile e in quel momento risultava che negli ultimi anni i microterremoti erano stati pochi. Riportare i dati del monitoraggio che erano in mio possesso non equivale a sottostimare il rischio sismico”.

Ma è il progetto della centrale a far discutere. Daniele Martini, sempre sul Fatto Quotidiano scrive: