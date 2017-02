Terremoto Trapani, scossa di magnitudo 3,2

Raggi muro di gomma fa finta di nulla, si ripara dietro Grillo “polizze per tutti”

Raggi muro di gomma fa finta di nulla. Non risponde a nessuna domanda e non fornisce nessun chiarimento sul perchè Romeo avesse fatto di lei il beneficiario della polizza, tanto meno su come le abbia fatto di Romeo il suo capo segreteria politica. Offre solo un laconico “non mi dimetto”