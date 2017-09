GENOVA – Genova è nel mirino dell’Isis. La Liguria, in questo momento, è ritenuta dai servizi segreti italiani e stranieri una delle regioni a maggior rischio per la presenza di gruppi fondamentalisti. Sono due, divisi tra il capoluogo e il ponente della regione.

Per il ministero dell’Interno e il pool antiterrorismo potrebbero entrare in azione come già è successo a Barcellona. Per questo motivo in queste ore si stanno intensificando i controlli in tutta la città. E i reparti speciali anti-terrorismo starebbero ispezionando la città da cima a fondo.

Solo pochi giorni fa un jihadista è stato fermato per caso. Lo racconta la Stampa: