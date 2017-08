NAPOLI – La madre di Tiziana Cantone, Maria Teresa Giglio, lancia un nuovo appello. Stavolta la donna si è rivolta alla presidente della Camera, Laura Boldrini, che ha recentemente annunciato di voler avviare una vera e propria campagna di condanna verso chi la insulta sul web. Ed in una lunga lettera, diffusa attraverso l’avvocato Romina Farace e riportata dal quotidiano “il Mattino“, chiede ancora una volta giustizia per sua figlia.

“La presidente della Camera Laura Boldrini ha denunciato quelli che sul web, i cosiddetti haters, si divertono a insultare gli altri, con un linguaggio provocatorio, violento, fatto di commenti offensivi, sessisti e di discriminazioni verso le donne specialmente”, si legge nella lettera, “La sua denuncia ha fatto sì che si mobilitassero subito tutte le autorità. Insomma, si è mobilitata mezza nazione per la presidente, individuando tempestivamente i colpevoli. A questo punto, a una madre, che ha perso in modo tragico per tante negligenze, la propria e unica figlia, viene da chiedersi: ma la giustizia non dovrebbe essere uguale per tutti?”.

Il ricordo di Tiziana è straziante:

“Non ambiva a nessuna popolarità e non cercava di farsi strada e di avere successo in nessun campo. Eppure non è riuscita a mettere fine a tutta la gogna mediatica e alle diffamazioni che subiva”, prosegue la lettera, “Non è stato individuato neanche un colpevole, di tutto ciò che ha dovuto subire la mia povera Tiziana, un anno di tritacarne virtuale, pagine fake con i suoi profili delle quali non si conoscono ancora i nomi dei gestori, la sua immagine infarcita di epiteti senza vergogna, continue diffamazioni, ingiurie”.

Infine l’accusa vera e propria: