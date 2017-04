Tobbiana (Pistoia), donna trovata morta in strada con un sacchetto in testa

TOBBIANA (PISTOIA) – Giallo a Tobbiana, in provincia di Pistoia: il corpo senza vita di una anziana donna è stato trovato in strada con un sacchetto in testa. La donna, scrive il Tirreno, presumibilmente si è gettata dal terrazzo, ma la presenza del sacchetto in testa ha fatto sì che venisse richiesta l’autopsia di un medico legale.

La donna, di 80 anni, si è tolta la vita poco dopo le 12 di venerdì 21 aprile gettandosi dal terrazzo di un’abitazione di Tobbiana, in via del Ciliegio.

L’allarme alla centrale del 118 è arrivato alle 12:13 e subito sul posto è stata inviata un’ambulanza della Misericordia. Il medico, però, ha solo potuto constatare il decesso della donna.

Il particolare del sacchetto intorno alla testa ha portato alla richiesta di intervento del medico legale, che farà un esame esterno della salma e riferirà alla Procura. Sul posto anche le volanti della polizia. Secondo la Questura, si tratta con tutta probabilità di un caso di suicidio.