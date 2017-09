ROMA – Anche il caso della piccola Sofia, la bambina di 4 anni morta di malaria a Brescia, porta ad invocare “la chiusura ermetica dei confini”: l’auspicio è di Tony Iwobi, responsabile federale Dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega Nord, di origini nigeriane.

“Il caso della bambina morta di malaria a Brescia, con la famiglia che di recente non è stata all’estero, è un fatto di una gravità assoluta. Oltre alle condoglianze alla famiglia e a una preghiera per la piccola, emerge l’allarme sanitario per il nostro Paese. Ovviamente attendiamo i controlli sanitari per capire che cosa è realmente accaduto a Brescia, ma il Governo deve immediatamente garantire la sicurezza sanitaria per i cittadini italiani e gli stranieri che vivono regolarmente nel nostro Paese”, ha fatto sapere in un comunicato Tony Iwobi.