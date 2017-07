Torino, crolla palazzina a San Salvario: c’erano lavori in corso

TORINO – Crolla una palazzina a Torino. L’edificio venuto giù si trovava in via Giacosa, nel quartiere di San Salvario. Per fortuna era disabitata e non ci sono né vittime né feriti.

Il crollo è avvenuto nel pomeriggio di martedì 11 luglio, poco dopo le 15:30. Nel palazzo di due piani e una mansarda erano in corso lavori di ristrutturazione. A causa di un dissesto statico, scrive Repubblica, all’improvviso è venuto giù tutto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La palazzina deve lasciare il posto a un altro condominio completamente nuovo: per questo motivo era disabitata. Nessuno degli operai è rimasto ferito nel crollo.