Torino, crolla un pezzo di soffitto della Sala Rossa in Consiglio comunale

TORINO – Paura lunedì mattina, 3 luglio, nella Sala Rossa che ospita, dal 1848, il Consiglio comunale di Torino: un pezzo della soletta del balconcino è crollato sui banchi delle postazioni audiovideo. Non sono noti i motivi del crollo, che potrebbe essere avvenuto nel fine settimana e nel quale nessuno è rimasto ferito.

L’Aula è stata chiusa e la seduta del Consiglio comunale che si sarebbe dovuta tenere nel pomeriggio è stata annullata per consentire ai tecnici di effettuare i sopralluoghi necessari a stabilire le cause del crollo e per riparare i danni.

La parte di soffitto crollato, spiega La Stampa, si trova accanto allo spazio in cui di solito vengono fatti accomodare i giornalisti, la tribuna stampa.