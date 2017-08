TORINO – Due detenuti ‘giovani adulti’, ovvero già maggiorenni, non hanno fatto ritorno nel Carcere Minorile Ferrante Aporti di Torino dopo un permesso premio e sono evasi. Si tratta di un colombiano di 19 anni e di un tunisino di 18.

A renderlo noto è l’Osapp, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, che rinnova l’invito a istituire una

Il tunisino, rende noto l’Osapp, aveva un permesso premio per trascorrere otto ore con la compagna e sarebbe dovuto tornare al Ferrante Aporti alle 13 del 5 agosto. Il colombiano, invece, aveva un permesso di quattro ore per recarsi nel centro di Torino ad acquistare alcuni vestiti accompagnato da una mediatrice culturale. L’evasione di quest’ ultimo risalirebbe a giovedì.

“L’amministrazione è notoriamente allo sbando – sostiene il segretario generale dell’Osapp, Leo Beneduci – anche se mai aveva raggiunto i livelli di dissesto attuali, ma la giustizia minorile non sembra in questi ultimi tempi assolutamente da meno, soprattutto laddove risulta palese come non si sia assolutamente compreso quale debba essere il rapporto tra l’entità della pena e i benefici di cui fruire in ragione dell’entità dei reati commessi e dei comportamenti tenuti in carcere dai soggetti. Di tali errori – prosegue – sono sempre più responsabili i direttori e i responsabili regionali delle infrastrutture penitenziarie. E a farne le spese nella palese inefficienza del sistema sono dapprima i poliziotti penitenziari e poi gli inermi cittadini”.