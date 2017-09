TORINO – Un motociclista di 24 anni è morto la mattina di venerdì 15 settembre nello scontro tra la sua moto e un’auto a Torino, davanti alo stabilimento di Terna. Fatjon Majestri, tecnico informatico, era partito da casa per raggiungere il lavoro quando c’è stato l’impatto terribile con una Mini Cooper.

Majestri è stato subito soccorso dopo lo scontro e trasportato d’urgena all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino, dove però è morto per le ferite riportate nell’incidente. Paolo Coccorese sul quotidiano La Stampa scrive:

“Sull’asfalto è rimasta una striscia di una cinquantina di metri a testimoniare la lunga frenata con cui il motociclista morto questa mattina, venerdì 15 settembre, in via Botticelli, davanti la nuova sede di Terna, ha cercato di evitare l’incidente fatale provocato dallo scontro con la Mini. Impatto terribile.

La vittima Fatjon Majestri, classe ’93, tecnico informatico, era appena partito di casa per raggiungere il lavoro, quando è finito contro l’auto. I vigili stanno ricostruendo la dinamica dell accaduto. Da a capire se la vettura ha sterzato all’improvviso per entrare nel parcheggio sul marciapiede o, viceversa, stava uscendo in retromarcia senza essersi accorta dell arrivo in velocità della moto”.