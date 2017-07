TORRE ANNUNZIATA – A Torre Annunziata in provincia di Napoli, all’alba di questa mattina è crollata una palazzina. Un cane, mentre i vigili del fuoco erano a lavoro per cercare di individuare gli 8 dispersi è precipitato piombando sui soccorritori.

L’animale era legato ad una corda ed è caduto su due soccorritori ferendoli. I due sono stati portati via in barella, mentre non si conoscono le sorti del cane. Corriere Tv pubblica il video della caduta dell’animale.