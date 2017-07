Torre Annunziata, crollo palazzina: 6 corpi estratti, individuato il settimo

NAPOLI – Sei corpi estratti dalle macerie, due famiglie completamente distrutte. I vigili del Fuoco, che da 24 ore lavorano senza sosta, hanno individuato anche il corpo di una settima vittima. All’appello mancherebbe dunque ancora un disperso. E’ questo il tragico bilancio del crollo di Torre Annunziata (Napoli), dove una palazzina di quattro piani è venuta giù all’alba di venerdì 7 luglio.

Si continua a scavare, dunque, per recuperare i due figli minori dei coniugi Guida, Francesca e Salvatore, di 14 e 8 anni: un corpo è stato individuato. In Via Rampa Nunziate si è scavato per tutta la notte e sono stati recuperati i corpi senza vita degli altri tre adulti seppelliti dalle macerie: si tratta di Pasquale e Anna Guida e di Giuseppina Aprea, che vanno aggiungersi a quelli dei coniugi Giacomo Cuccurullo e Adelaide Eddy Aprea e del figlio venticinquenne Marco.